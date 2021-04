Bundeskanzlerin Merkel hat bei einem Bürgerdialog mit Kulturschaffenden weitere Corona-Hilfen des Bundes in Aussicht gestellt.

Wörtlich sagte sie: "Wir werden auch nochmal Ausfallgelder bereitstellen". Bei dem Austausch soll es neben den Erfahrungen in der Pandemie auch um Perspektiven und um Erwartungen an die Politik gehen.



Bundesarbeitsminister Heil kündigte eine weitere Ausnahmeregelung für selbstständige Kulturschaffende an. Der SPD-Politiker sagte dem "Spiegel", wer mit anderen selbstständigen Tätigkeiten mehr als geringfügige Einnahmen erziele, solle nicht den Versicherungsschutz in der Künstlersozialkasse (KSK) verlieren. Dazu soll die Verdienstgrenze für zusätzliche, nicht-künstlerische Tätigkeiten bis Ende 2022 von 450 Euro auf 1.300 Euro pro Monat angehoben werden, berichtet der Evangelische Pressedienst unter Berufung auf die entsprechende Vorlage. Bis zu diesem Betrag soll der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz über die Künstlersozialkasse bestehen bleiben, den die Kulturschaffenden andernfalls verlören.

Kulturschaffende fordern eine Perspektive

Heil will außerdem die Bundesmittel für die Künstlersozialkasse weiter erhöhen, um die mit ausfallenden Einnahmen kämpfenden Kultureinrichtungen zu entlasten. Sie sind verpflichtet, einen Anteil ihrer Einnahmen an die Künstlersozialkasse zu überweisen. Er wolle sich nun dafür einsetzen, dass seine Vorschläge in der Bundesregierung zügig beschlossen werden, erklärte Heil.



Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler hatten gerade eben mit der satirischen Videoaktion "#allesdichtmachen" die Haltungen und Handlungen von Politik und Medien in der Pandemie kommentiert. Nach dem Lob von AfD und sogenannten Querdenkern zur Aktion distanzierten sich einige Akteure von ihren Videos. Andere Schauspieler und Künstler hatten sie teils scharf kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.