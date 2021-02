In Sachsen-Anhalt hat ein führender CDU-Lokalpolitiker nach Diffamierungen der Bundeskanzlerin Merkel und des Virologen Christian Drosten sein Amt niedergelegt.

Der Magdeburger Stadtratschef Michael Hoffmann gab am Abend nach massiver Kritik auch aus den eigenen Reihen seinen Rücktritt bekannt. Hoffmann hatte auf Facebook mit Anleihen an das SED-Regime in der DDR unter anderem "Freiheit statt Merkel" gefordert. Zuvor hatte er ein Video des russischen Staatssenders "Russia Today" geteilt, in dem es um Drosten geht. Dazu schrieb der CDU-Politiker: "Dem Typen glaube ich kein einziges Wort mehr. Zudem ist der vom Zentralkomitee Merkel gesteuert." Die Vorfälle befeuerten die seit Langem in dem Bundesland geführten Diskussionen über den Umgang der CDU mit rechtspopulistischen Tendenzen.



Am Wochenende hatte sich der amtierende Parteichef Tullner gegen Kritik von außen verwahrt. Die CDU in Sachsen-Anhalt brauche keine Hinweise aus Berlin, um das Verhältnis mit der AfD zu klären, sagte er. Die CDU in Magdeburg sowie der Stadtrat der Landeshauptstadt würden "die inakzeptablen Äußerungen" auswerten und das weitere Vorgehen beraten.

FDP forderte Positionierung von Laschet

FDP-Generalsekretär Wissing hatte eine Reaktion vom neuen CDU-Chef Laschet eingefordert. Die Vorkommnisse in Sachsen-Anhalt seien symptomatisch für die innere Zerrissenheit der Union, sagte Wissing der "Rheinischen Post". Es werde eine der vordringlichsten Aufgaben, das Verhältnis zur AfD zu klären.



Teile der Fraktion im Magdeburger Landtag sowie der Parteibasis wünschen sich eine Kooperation mit der AfD. In der AfD in Sachsen-Anhalt werden zahlreiche Mitglieder und Spitzenfunktionäre dem offiziell aufgelösten "Flügel" zugerechnet, den das Bundesamt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.