Der Deutsche Städtetag hat an alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger appelliert, Quarantäneauflagen zu beachten.

Immer wieder würden Menschen in Quarantäne auch nach wenigen Tagen positiv auf Corona getestet, sagte der Hauptgeschäftsführer Dedy der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In Isolation könnten diese das Virus nicht mehr weiter verbreiten. Zwar hielten die meisten die angeordnete Quarantäne ein. Weil aber immer mehr Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung überfordert seien, sei Eigenverantwortung notwendig, betonte Dedy.



Der Städte- und Gemeindebund sprach sich für einheitliche Quarantäne-Regeln aus. Damit die Pandemie nicht gänzlich aus dem Ruder laufe, sei eine dauerhafte und nachhaltige Akzeptanz durch die Menschen nötig. Dafür sei es unverzichtbar, auf einen Dschungel unterschiedlicher Vorschriften so weit wie möglich zu verzichten, betonte Städtebund-Hauptgeschäftsführer Landsberg.

