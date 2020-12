Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung hat Raucher und Raucherinnen wegen der Corona-Pandemie aufgefordert, ihren Tabak-Konsum deutlich einzuschränken.

Raucher hätten einen sehr viel schwereren Covid-19-Verlauf als Nichtraucher, sagte Ludwig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies sei durch diverse Studien belegt. Es sei also allerhöchste Zeit aufzuhören, betonte die CSU-Politikerin. Forscher hatten auf eine veränderte Immunreaktion bei Rauchern verwiesen, die bei einem Infekt mit Coronaviren vorliegt.



Die Drogenbeuftragte forderte zudem mehr Unterstützung für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Es sollten vor allem diejenigen angesprochen werden, die bisher nicht mit den Angeboten für einen Rauchstopp hätten erreicht werden können.



Nach Ludwigs Angaben rauchen in Deutschland rund 23 Prozent der Erwachsenen. Das entspricht über 14 Millionen Menschen. Jedes Jahr sterben rund 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Als erfreuliche Entwicklung wertete die Drogenbeauftragte die sinkenden Zahlen von Rauchern unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.