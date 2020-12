An der belgischen Grenze müssen sich Einreisende auf verstärkte Kontrollen einstellen.

Es sei Ziel der Regierung, auf diesem Weg die Quarantänepflichten in der Corona-Krise stärker durchzusetzen, berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Bundespolizei. Demnach werde die Polizei an Grenzübergängen auf Autobahnen, an Bahnhöfen und Flughäfen stichprobenartig überprüfen, ob Reisende das nötige Formular ausgefüllt hätten. Ausländer, die aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen nach Belgien kämen, müssten zudem einen negativen PCR-Test vorlegen.



Mit rund 11,5 Millionen Einwohnern hatte Belgien im Herbst zeitweise pro Kopf die höchsten Corona-Infektionszahlen in Europa. Die Ausbreitung konnte durch strikte Beschränkungen im öffentlichen Leben gestoppt werden.

