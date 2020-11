Der Bund will die von der Corona-Pandemie getroffene Luftfahrtbranche mit weiteren staatlichen Geldern unterstützen.

Die Details sind noch offen. Verkehrsminister Scheuer sagte nach einem Gipfel-Treffen mit Branchenvertretern, Bund und Länder würden in den nächsten zwei Wochen über finanzielle Hilfen für Flughäfen beraten. Im Raum steht die Forderung nach einem Rettungspaket von einer Milliarde Euro. Scheuer schlug vor, die Verantwortung solle zur Hälfte beim Bund liegen und zur Hälfte bei den Ländern und betroffenen Kommunen. Das Bundesfinanzministerium äußerte sich skeptisch.



Gewerkschaften kritisierten, dass die Belange der Beschäftigten nur am Rande des Gipfels zur Sprache gekommen seien. An fast allen Standorten werde man bereits mit Szenarien zum Abbau von Arbeitsplätzen konfrontiert.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.