Die Europäische Kommission hat sich dafür ausgesprochen, den Einreisestopp in die EU von Juli an schrittweise aufzuheben. Die seit Mitte März geltende Regelung soll nach dem Vorschlag der Kommission noch einmal bis Ende Juni verlängert werden.

Bis dahin sollen die Mitgliedsstaaten dann eine Liste von Ländern erarbeiten, aus denen die Einreise ab dem 1. Juli wieder erlaubt werden kann. Berücksichtigt werden soll, wie stark das Coronavirus in den Ländern verbreitet ist und ob die Länder ihrerseits EU-Bürger einreisen lassen. Der generelle Einreisestopp in die EU gilt aktuell bis zum 15. Juni.



Konkret äußerte sich die Kommission zu den sechs Balkanstaaten Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien. Dort seien die Voraussetzungen gegeben, die Einreise ab Juli wieder zuzulassen.



Über den Reiseverkehr innerhalb der EU berät Außenminister Maas heute per Videokonferenz mit vielen Kollegen aus anderen Mitgliedsstaaten. Vertreten sind unter anderem Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.