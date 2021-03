An einem Corona-Test- und Impfzentrum in Landshut haben Unbekannte offenbar Feuer gelegt.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Sicherheitsdienst vergangene Nacht an mehreren Stellen eines Pavillons Brandschäden. Das Feuer sei von selbst ausgegangen, sodass nur geringer Sachschaden entstanden sei. Die Hintergründe sind unklar. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In den Niederlanden hatte es in dieser Woche einen Sprengstoffanschlag auf ein Corona-Testzentrum gegeben. Mehrere Fensterscheiben zersprangen, niemand wurde verletzt. Ende Januar war bei Protesten gegen den Lockdown in der Kleinstadt Urk im Nordosten Amsterdams ein Testzentrum angezündet worden. Regierungschef Rutte hat erklärte, es sei schrecklich, dass gerade die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angegriffen würden, die für den Schutz des Landes ihr Bestes gäben.

