Der saarländische Ministerpräsident Hans mahnt angesichts der Coronakrise zu besonderer Umsicht im Sommerurlaub.

Ganz wichtig sei es, dass vor allem Eltern mit Schulkindern nicht in Risikogebiete führen und direkt danach die Kinder in die Schule schickten, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger, bei der Wahl ihres Urlaubsziels das jeweilige Infektionsgeschehen zu berücksichtigen. Zudem gelte es auch im Urlaub, sich an die Hygieneregeln, das Abstandsgebot und das Tragen von Mund-Nase-Masken zu halten. Eine zweite Welle würde vor allem die wirtschaftliche Entwicklung noch einmal sehr stark treffen, meinte Hans. Deswegen müsse man alles daran setzen, sie zu verhindern.