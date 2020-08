Kinobesucher müssen in Berlin künftig weniger Abstand halten.

Der rot-rot-grüne Senat verständigte sich darauf, dass jeder zweite Platz besetzt werden darf. Voraussetzung seien eine gute Belüftung und das Einhalten der Maskenpflicht. Bisher sind 1,50 Meter Abstand vorgeschrieben. Mit der Änderung kommt der Senat einer Forderung der Kino-Betreiber nach.



In einem offenen Brief schrieben die mittelständischen Kinos in Deutschland an Kulturstaatsministerin Grütters, dass sie infolge der Coronakrise um ihre Existenz fürchteten. Durch die zögerliche Wiedereröffnung der Lichtspielhäuser seit Mitte Mai verzeichneten alle Betreiber massive Umsatzeinbrüche und befänden sich in einer teils dramatischen Situation.



Der Brief wurde von 68 Unternehmen unterzeichnet, die nach eigenen Angaben deutschlandweit einen Marktanteil von 40 Prozent haben.

