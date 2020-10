Coronakrise in den USA

Das katholische Bistum Brooklyn ist damit gescheitert, eine einstweilige Verfügung gegen eine Corona-Auflage im Bundesstaat New York durchzusetzen.

Dabei geht es um die jüngste Beschränkung, nach der nur noch zehn Personen bei Gottesdiensten zugelassen sind. Der Bezirksrichter räumte zwar ein, dass die Regel den religiösen Gemeinschaften schade. Dennoch sei es nicht im öffentlichen Interesse, die Auflage jetzt zu stoppen. Wenn das Gericht tatsächlich eine einstweilige Verfügung erlasse und der Staat New York mit seiner Warnung vor einer akuten Bedrohung durch Corona-Hotspots richtig liege - dann könnten vermeidbare Todesfälle das Ergebnis sein, und das in einem Ausmaß, wie es die New Yorker im Frühling erlebt hätten.



Die Klage des Bistums ist damit nicht vom Tisch. Bislang ging es nur um den Antrag auf einstweilige Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.