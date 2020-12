Wann kommt ein harter und womöglich bundesweiter Lockdown? In der Debatte um schärfere Alltagsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie preschen mehrere Bundesländer vor. Bund und Länder wollen am Sonntag beraten - aber das finden manche zu spät.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann kündigte eine allgemeine Ausgangsbeschränkung an, die bereits ab morgen gelten soll und derzufolge man sich auch tagsüber nur noch aus triftigem Grund im Freien aufhalten darf. In Schleswig-Holstein wird der Ausschank und das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit von morgen an verboten.



Brandenburg plant laut Deutscher Presse-Agentur ebenfalls drastische Verschärfungen. Im Entwurf der neuen Verordnung ist auch die Schließung von Läden geplant - außer etwa Supermärkten, Drogerien und Apotheken.

Söder: besser alles herunterfahren

Der bayerische Ministerpräsident Söder plädierte für möglichst umfassende Einschränkungen. Es sei besser, alles herunterzufahren, als unübersichtliche Differenzierungen zu treffen.



Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet forderte einen schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland. Er sagte in Düsseldorf, man könne nicht mehr warten. Die Entwicklung sei ernüchternd und biete Anlass zu großer Sorge. Laschet betonte, nötig sei eine gesamtdeutsche Antwort. Der geplante Krisengipfel von Bund und Ländern solle besser schon morgen statt am Sonntag tagen.

In NRW ab Montag keine Präsenzpflicht in Schulen

Zugleich kündigte Laschet an, dass die Präsenzpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen ab Montag aufgehoben ist, Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien werden um zwei Tage verlängert, die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen an Weihnachten aufgehoben.



Die Kultusminister der Länder sprachen sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien aus. Diese sollten auch nicht vorgezogen werden, hieß es nach der Kultusministerkonferenz in Mainz. Stattdessen solle der Präsenzunterricht aufgehoben werden, um angesichts der Infektionszahlen die Situation zu entspannen.

