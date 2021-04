Coronakrise in Deutschland

Nach dem gestrigen Impfgipfel warnt der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Dabrock, vor einem Wettrennen um die Vakzine, sobald die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Die Politik sollte ein Zeichen setzen und die Jugend und Familien in den Blick nehmen, forderte Dabrock im DLF.

Sie hätten sich gegenüber den Älteren bislang solidarisch verhalten. Momentan setzten sich Schüler und Schülerinnen sowie Studierende aber einem hohen Risiko aus, wollten sie ihrem Menschenrecht auf Bildung nachkommen, führte der Theologe im Deutschlandfunk aus. Seit einem Jahr warteten die Menschen dieser Gruppe und es passiere nichts.



Es wäre eine Aufgabe des Impfgipfels gewesen, nun zu zeigen, "wir machen was für euch". Stattdessen betreibe man - wie es der Politologe Wolfgang Gründinger sage - eine "Politik für alte Säcke". Stattdessen hätte man die junge Generation in den Blick nehmen müssen. So aber verwalte man eigentlich nur das Nichtstun, monierte Dabrock.

"Gerichte nun schneller als Politik"

Er warnte zudem vor einer Spaltung der Gesellschaft mit Blick auf Geimpfte und Ungeimpfte. Darüber müsse sich die Politik Gedanken machen. Es werde ohnehin zu einer Rücknahme der Freiheitseinschränkungen kommen, nun aber würden die Gerichte wahrscheinlich schneller entscheiden als die Politik.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.