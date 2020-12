Israel hat wegen der besonders ansteckenden neuen Variante des Coronavirus ein Einreiseverbot verhängt.

Das sogenannte Corona-Kabinett entschied in Jerusalem, Ausländer nicht mehr einreisen zu lassen. Für Diplomaten solle eine Ausnahme gelten. Regierungschef Netanjahu begründete die Entscheidung damit, dass man die Eigenschaften des veränderten Virus nicht kenne. Diese Mutation könne auch Corona 2 sein, betonte er. Ausländer konnten Israel seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt besuchen.



Auch für israelische Bürger wurden die Maßnahmen verschärft. Sie müssen sich ab Mittwoch nach ihrer Einreise in speziell ausgewiesene Hotels in Quarantäne begeben. Auch wenn zwei Corona-Testergebnisse negativ ausfallen, müssen sie mindestens zehn Tage dort bleiben. Ohne Tests beträgt die Quarantänezeit 14 Tage.

