Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, wünscht sich mehr Anerkennung für den Verzicht der Jugend in der Corona-Pandemie.

Wenn die Gesellschaft zum Beispiel wieder über Generationengerechtigkeit im Rentensystem oder in der Pflege diskutiere, sollten sich alle daran erinnern, was die Jungen gerade jetzt leisteten und hinnehmen, sagte er der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Die junge Generation verhalte sich derzeit in der großen Mehrheit sehr vernünftig und schränke sich ein, um besonders die Älteren zu schützen, betonte der CDU-Politiker. Er hoffe, dass dieser Beitrag von der älteren Generation gewürdigt werde. Die Jüngeren würden durch ihren Verzicht etwa auf Partys oder Bar-Besuche viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.