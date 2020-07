Der Chef des Bundeskanzleramts, Braun, schlägt vor, für die Opfer der Corona-Pandemie in Deutschland einen Staatsakt abzuhalten.

Deutschland könne sich dabei an Spanien orientieren. Braun sagte in einem Interview, damit sollte ein Zeichen gesetzt werden, dass die Gestorbenen nicht vergessen seien. Zudem könnte ein Staatsakt ein "gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie" sein. Insgesamt sieht der CDU-Politiker Deutschland bei der Bekämpfung der Coronakrise auf einem guten Weg. Man könnte sagen, dass wir Corona derzeit im Griff hätten, meinte Braun.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es in Deutschland gestern 202 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit waren seit Beginn der Krise mindestens 201.574 Menschen nachweislich infiziert. 9.084 Erkrankte starben an oder mit dem Virus, das ist einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen liegt nach Schätzungen des RKI bei 187.400. Damit sind akut etwa 5.100 Menschen in Deutschland erkrankt.