Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Pläne der Bundesregierung zur Unterstützung junger Menschen in und nach der Corona-Krise als unzureichend kritisiert.

Der Fokus des sogenannten Aufholpakets liege zu stark auf der Bekämpfung von Leistungsdefiziten, sagte Präsident Fischbach der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich der Chef des Verbands der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Schroiff. Es sei an der Zeit, Betreuungsangebote außerhalb von Schulen und Kitas mit vorsichtigen Schutzkonzepten wieder zu öffnen.



Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Aktionsprogramm unter dem Titel "Aufholen nach Corona". Familienministerin Giffey erklärte, dazu gehörten Sprachförderung, Schulsozialarbeit und der vereinfachte Zugang zu Nachhilfeangeboten, aber ebenso außerschulische Kinder- und Jugendarbeit sowie die Unterstützung der Familien. Junge Menschen müssten seit mehr als einem Jahr auf eine Menge verzichten, betonte die SPD-Politikerin. Es fehlten der Alltag in Kitas und Schulen, der Kontakt zu Freunden, Lernstoff werde versäumt und digitale Medien bestimmten den Tag. Man müsse verhindern, dass die Zeit der Pandemie lange nachwirke und Ungleichheiten manifestiere.

