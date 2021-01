Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert ein zweites Hilfspaket für die Kommunen.

Sein Präsident Spiegler sagte in Berlin, er rechne für dieses Jahr mit hohen Steuerausfällen in den Städten und Gemeinden. Eine Schätzung vom Herbst komme auf Ausfälle von neun Milliarden Euro. In dieser Berechnung fehlten aber noch die Daten des zweiten Lockdowns, weshalb mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen sei. Spiegler betonte, Bund und Länder seien nun in der Pflicht, sowohl Ausfälle bei der Gewerbesteuer als auch bei der gerade für ländliche Kommunen wichtigen Einkommensteuer zu kompensieren.



Bund und Länder hatten im Herbst 2020 ein erstes Hilfspaket für die Kommunen beschlossen. Es fängt unter anderem Ausfälle bei der Gewerbesteuer auf. Auch an einigen Sozialausgaben beteiligt sich der Bund seitdem stärker.

