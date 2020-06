Nach rund drei Monaten enden um Mitternacht die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen.

Man könne bei aller Vorsicht jetzt wieder mehr Freiheit wagen, sagte Bundesinnenminister Seehofer der "Bild am Sonntag". Seit Beginn der Kontrollen am 16. März hätten Polizisten an den Grenzen 196.000 Zurückweisungen ausgesprochen.



Angesichts der ebenfalls bevorstehenden Aufhebung der Reisewarnung für viele Länder warnte Kanzleramtsminister Braun vor weiter bestehenden Infektionsgefahren. Wenn sich Urlauber aus einem Hotspot in ganz Deutschland verteilen würden, könnten sehr schnell wieder bundesweite Maßnahmen nötig werden, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Die Reisewarnung soll für die meisten europäischen Staaten aufgehoben werden. Für Schweden, Norwegen und Finnland gilt dies nicht; Spanien, wo für Einreisende aus den EU-Staaten des Schengen-Raums die Grenzen am 21. Juni geöffnet werden, gehört auch dazu. Allerdings gilt eine Ausnahmeregelung für die Balearen. Dort wird morgen ein Pilotprojekt für das Anlaufen des Tourismusgeschäfts gestartet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: o weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.