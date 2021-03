Der CDU-Haushaltspolitiker Rehberg hat sich kritisch zu den Plänen von Finanzminister Scholz geäußert, noch einmal mehr Schulden aufzunehmen.

Es stelle sich die Frage, ob bei den Ausgaben des Bundes noch Maß und Mitte gelten, sagte Rehberg. Außerdem warnte er, dass zu erwartende Mehrkosten etwa zur Stabilisierung der Sozialkassen in der Haushaltsplanung nicht hinreichend berücksichtigt seien. Zuvor hatte FDP-Chef Lindner deutliche Kritik geübt. Scholz wolle offenbar vorhandene Rücklagen nicht anfassen, vermutlich um Spielraum für Wahlgeschenke als SPD-Kanzlerkandidat zu haben.



Wegen der Corona-Krise will der Bundesfinanzminister im kommenden Jahr offenbar neue Schulden in Höhe von rund 81,5 Milliarden Euro aufnehmen. Zudem sei für dieses Jahr ein Nachtragshaushalt mit 60,4 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden geplant, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Kreise im Finanzministerium. Zusammengenommen würde der Schuldenberg des Bundes damit durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 um rund 450 Milliarden Euro wachsen.

