Die wegen der Corona-Pandemie angeschlagene Lufthansa will im Juni einem Zeitungsbericht zufolge eine Reihe europäischer Ziele wieder anfliegen.

In der zweiten Monatshälfte sollten von Frankfurt aus rund 20 Verbindungen wieder aufgenommen werden, meldet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Konzernkreise. Darunter befänden sich Heraklion auf Kreta, Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Mallorca solle deutlich häufiger angeflogen werden. Mit dem neuen Juni-Flugplan würden 80 Maschinen wieder in Betrieb genommen. Am Monatsbeginn seien konzernweit dann 160 von insgesamt 760 Flugzeugen im Einsatz.