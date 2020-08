Angesichts der wieder gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen soll nach dem Willen von Bundeskanzlerin Merkel vorerst auf weitere Lockerungen verzichtet werden. Die Hygieneregeln seien unbedingt einzuhalten und bei Verstößen gegen die Maskenpflicht müssten mindestens 50 Euro Bußgeld erhoben werden.

So heißt es in einer Beschlussvorlage für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, aus der mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Zudem solle die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern auf 25 Personen begrenzt werden. Die kostenlosen Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien Mitte September sollen nach Merkels Plänen beendet werden.



Die Kanzlerin berät ab dem späten Vormittag mit den Regierungschefs der Länder über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Das Robert Koch-Institut meldete heute 1.507 Neuinfektionen.