Der in der Corona-Krise stark gefallene Preis für Rohöl steigt allmählich wieder an.

Aktuell ist er auf dem höchsten Stand seit einem Monat. Ein Barrel US-Rohöl kostete am Morgen 30 Dollar 68, gut vier Prozent mehr als am Freitag. Erdöl aus der Nordsee verteuerte sich um rund 3 Prozent auf 33 Dollar 51. Marktbeobachter führen die Preisentwicklung unter anderem darauf zurück, dass nach und nach mehr Verkehrsmittel eingesetzt werden und die Mobilität in der Coronakrise allmählich wieder in Gang kommt. Dadurch sei die Nachfrage nach Rohöl wieder leicht gestiegen.