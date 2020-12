Der Besuch bei Verwandten in Pflegeheimen soll nach Ansicht des Mitglieds im Deutschen Pflegerat, Döring, auch über Weihnachten möglich sein.

Die Menschen benötigten den vertrauten Besuch von Angehörigen, sagte sie im Deutschlandfunk. Dabei sei es wichtig, die Hygieneregeln einzuhalten. Günstig wirke sich aus, dass nun Schnelltests für die Einrichtungen verfügbar seien. Zugleich beklagte Döring, dass es in den Heimen nach wie vor an Personal fehle. Viele Mitarbeiter befänden sich am Limit ihrer Leistungsfähigkeit.



Zum Jahresende 2019 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als vier Millionen Menschen auf Betreuung und Pflege angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.