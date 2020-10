Mehrere Politiker haben sich dafür ausgesprochen, wegen der Coronakrise Weihnachtsgeldzahlungen vorzuziehen, um die Weihnachtseinkäufe zu entzerren.

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Baldauf sagte der "Bild"-Zeitung, er appelliere an Firmen, das Weihnachtsgeld schon mit dem Oktobergehalt auszuzahlen. Dann könnten viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe schon in den nächsten Wochen erledigen und der Handel müsste sich vor einem hoffentlich vermeidbaren zweiten Lockdown vor Weihnachten nicht ganz so stark fürchten. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Post meinte, vorgezogene Weihnachtsgeldauszahlungen würden die Lage in den Einkaufszonen im Weihnachtsgeschäft entspannen und wären eine große Hilfe für den stationären Einzelhandel. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer sagte, bevor das Ganze bei anonymen Online-Riesen lande, wäre es großartig, wenn die Unternehmen, die trotz Corona noch Weihnachtsgeld zahlen könnten, dessen Auszahlung vorzögen.

17.10.2020