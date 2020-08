Als erstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern nach den großen Ferien ins neue Schuljahr gestartet.

Erstmals in der Corona-Pandemie seit der Schulschließung Mitte März sollen alle rund 150.000 Kinder und Jugendliche wieder täglich zur Schule gehen. Für den Präsenzunterricht gelten verschiedene Vorschriften, um das Infektionsrisiko zu verringern. Es gibt feste Lerngruppen, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. Innerhalb der Gruppen sind die Abstandsregeln aufgehoben. Zudem gilt in vielen Gebäuden auf den Gängen die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Es können allerdings nicht alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht betreut werden, weil rund 400 Lehrkräfte gesundheitsbedingt weiter von zuhause aus arbeiten. In solchen Fällen soll der Unterricht online fortgeführt werden.

Diskussion über generelle Maskenpflicht an Schulen

Eine generelle Maskenpflicht an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Schulen besteht vorerst nicht. Bildungsministerin Martin will sich jedoch dafür einsetzen. Die SPD-Politikerin sagte im RBB-Inforadio, sie wolle dem Kabinett morgen einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Sie halte es für gut, auf Nummer sicher zu gehen.



Mehrere Bundesländer wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg haben bereits angekündigt, im Kampf gegen das Coronavirus eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll jedoch nicht im Unterricht gelten.



Auch auf einigen Inseln in Schleswig-Holstein hat die Schule wieder begonnen. Hamburg folgt am Donnerstag. In der nächsten Woche beginnt der Unterricht wieder in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und im restlichen Schleswig-Holstein.

