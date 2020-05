Bundesumweltministerin Schulze pocht darauf, das geplante Konjunkturprogramm in der Coronakrise für Fortschritte beim Klimaschutz zu nutzen.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, mit dem Neustart biete sich die Chance, die Gesellschaft klimafreundlicher, gerechter und krisenfester zu machen. Schulze stellte eine Studie vor, die ihr Ministerium bei vier Wirtschaftsforschungsinstituten in Auftrag gegeben hatte. Schwerpunkt sind eine sozial-ökologisch ausgerichtete Konjunkturpolitik, insbesondere auf kommunaler Ebene. Schulze erklärte, dort fänden die entscheidenden Investitionen in den Klimaschutz statt - sei es beim Nahverkehr, den Radwegen oder der Sanierung von Gebäuden. Die Kommunen brauchten wegen ihrer Einnahmeausfälle in der Krise einen Schutzschirm, der auch Investitionen erfasse.



Der Bundesverband Erneuerbare Energien erklärte, es sei erfreulich, dass auch aus der Bundesregierung Stimmen kämen, die auf eine nachhaltige Ausrichtung von Investitionen zielten. Der Verband fordert weniger Hürden für die Branche und betont, die jüngste Einigung auf den Wegfall der Deckelung bei der Photovoltaik sei gesetzlich zu verankern. Zudem müsse festgeschrieben werden, dass der Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix bis 2030 auf mindestens 65 Prozent steige. 2019 lag er bei 46 Prozent.