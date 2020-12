Die schwedische Regierung will im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie härter durchgreifen.

Wie die Regierung in Stockholm mitteilte, will sie durch eine neue Gesetzgebung spätestens ab Ende Januar in bestimmten Gebieten Zwangsmaßnahmen verhängen können. Bei deren Nichteinhaltung solle es auch die Möglichkeit von Sanktionen geben. Nach den bislang geltenden Gesetzen kann die Regierung unter Ministerpräsident Löfven keine weitreichenden Maßnahmen für die Einschränkung des öffentlichen Lebens verhängen; dies darf nur das Parlament. Es müsste den neuen Gesetzen zustimmen.



Schweden hatte im Kampf gegen die Corona-Pandemie bislang eine Strategie ohne Zwangsmaßnahme verfolgt. Zuletzt hatte der schwedische König Carl XVI. Gustaf dieses Vorgehen wegen der im Vergleich zu Nachbarländern hohen Infektions- und Todeszahlen für "gescheitert" erklärt.



Bei einer Bevölkerung von 10,3 Millionen Menschen wurden bis Heiligabend in Schweden knapp 400.000 Corona-Infektionen und knapp 8300 Corona-Todesfälle registriert.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.