Der Föderalismus hat sich nach Einschätzung von Bundesinnenminister Seehofer auch in der Corona-Krise bewährt.

Er kenne kein besseres Modell für den Staatsaufbau, für die Wirksamkeit und für die Stabilität einer Demokratie, sagte Seehofer bei der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds in Berlin. Im ersten Lockdown habe die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern schnell zu einem Abflachen der Infektionskurve beigetragen. Dass es in der zweiten Welle nicht so ideal gelaufen sei liege daran, dass Beteiligte die Größe der Herausforderungen im Herbst unterschätzt hätten.



Das Prozedere sei zwar manchmal mühsam, aber nur der Föderalismus gewährleiste, dass Maßnahmen auch treffsicher seien. Was für Hamburg gelte, müsse nicht für den Bayerischen Wald richtig sein, meinte der CSU-Politiker.

