Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich angesichts der Coronakrise für eine massive Förderung der Autoindustrie ausgesprochen.

Es könne nicht sein, dass Frankreich dafür acht Milliarden Euro ausgebe, Deutschland neun Milliarden für die Lufthansa, allerdings nichts für das Herzstück der hiesigen Wirtschaft, sagte Söder der Zeitung "Welt am Sonntag". Der CSU-Vorsitzende warnte vor einem industriepolitischen Fehler. Er regte eine Innovationsprämie an, mit deren Hilfe alte Autos vom Markt genommen und durch saubere Fahrzeuge der neuesten Generation ersetzt würden.



Söder äußerte sich in dem Interview auch zur Frage der Kanzlerkandidatur der Union. Diese werde voraussichtlich erst im Januar entschieden. Im Dezember wähle die CDU einen neuen Vorsitzenden. Dies müsse man abwarten.