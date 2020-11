Bayerns Ministerpräsident Söder plädiert wegen der Corona-Pandemie für eine vorübergehende europaweite Schließung von Skigebieten und Skiliften.

Wenn man die Grenzen offen halten wolle, seien klare Übereinkünfte nötig, sagte der CSU-Chef in München. Ansonsten werde es eine schwierige Entwicklung geben. Ihm wäre es lieb, wenn es ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene darüber geben würde, dass nirgends Skilifte offen seien beziehungsweise es überall keinen Urlaub gebe könne.



Auch Italiens Ministerpräsident Conte hatte in einem Fernsehinterview gesagt, man könne wegen der Corona-Pandemie keinen Winterurlaub zulassen. Mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron werde an einem gemeinsamen europäischen Protokoll gearbeitet. Kritik kam dagegen aus Österreich. Finanzminister Blümel sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sollte die EU dem Wintertourismus tatsächlich einen Riegel vorschieben, wolle man eine Ausfallentschädigung.

