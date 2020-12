Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute Details seiner Corona-Impfverordnung bekanntgegeben.

Es gehe zunächst einmal um den Schutz der besonders Verwundbaren, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Mit höchster Priorität geimpft werden sollten Menschen über 80 und Pflegekräfte. Jeder zweite Todesfall mit Corona betreffe diese Altersgruppe, betonte Spahn. Die Immunisierung dieser Personen werde die ersten ein oder zwei Monate im neuen Jahr in Anspruch nehmen.



Der Minister betonte, dass er sich bei der ersten Impfgruppe nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut richte. Dazu gehörten auch etwa die Intensivmediziner in Covid-19-Intensivstationen, die besonders von Ansteckung bedroht sind.

"Der Winter wird noch lang"

Wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, könne das Angebot verbreitert werden. Für alle stehe derzeit nicht genügend Wirkstoff zur Verfügung, sagte Spahn. "Das heißt für uns alle: Der Winter wird noch lang", sagte Spahn. Die Dynamik der steigenden Infektionszahlen müsse gebrochen werden.



Er forderte die Bürger auf, besonnen mit der Situation umzugehen und zu Weihnachten so weit wie möglich auf private Kontakte zu verzichten. Sonst mache die Schließung des Einzelhandels und von Schulen keinen Sinn.



Mit den Impfungen soll in Deutschland voraussichtlich am 27. Dezember begonnen werden. Heimbetreiber weisen auf Schwierigkeiten hin, weil oftmals vor einer Impfung noch die schriftliche Zustimmung eines Betreuers oder einer Betreuerin einzuholen ist. Dies bedeute ein "logistisches Megaprojekt".

