Spanien erhofft sich 140 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds der EU gegen die Folgen der Coronakrise.

Diese Summe nannte Ministerpräsident Sanchez in Madrid. Er will das Parlament in den kommenden Tagen um eine letzte Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 21. Juni bitten. Unmittelbar danach will sich das Land neben den balearischen und kanarischen Inseln auch Katalonien und Andalusien wieder für den Tourismus öffnen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte in der vergangenen Woche die Pläne der Europäischen Union über einen 750 Milliarden Euro großen Hilfsfonds vorgestellt. Demnach sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse ausgezahlt werden, das restliche Drittel als Kredite.

Widerstand der "sparsamen Vier"

Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden forderten dagegen, die Hilfen ausschließlich in Form von Krediten auszubezahlen. Zuletzt appellierte etwa Frankreichs Wirtschaftsminister LeMaire an die sogenannten "sparsamen Vier", ihren Widerstand gegen die Kommissionspläne aufzugeben. Der Einrichtung des Hilfsfonds müssen die 27 EU-Staaten einstimmig zustimmen.

