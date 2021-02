Das Wort "Lockdown" ist von Sprachwissenschaftlern zum "Anglizismus des Jahres 2020" erklärt worden.

Spätestens mit den Anti-Corona-Maßnahmen seit Oktober sei der Begriff fester Bestandteil des Deutschen, erklärte die Jury um den Sprachwissenschaftler Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin. "Lockdown" sei schnell in den deutschen Wortschatz integriert worden. Der Begriff habe das für Lehnwörter typische Eigenleben.



Weiter heißt es, "Lockdown" bezeichne im Deutschen eine Mischung aus Ausgangsbeschränkungen, Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie Kontaktbeschränkungen bei gleichzeitigem Schließen öffentlicher Einrichtungen. Im Englischen sei das Wort ab den frühen 1970er Jahren zunächst für Situationen benutzt worden, in denen Gefängnisinsassen ihre Zellen für einen längeren Zeitraum nicht hätten verlassen dürfen.



Der "Anglizismus des Jahres" wird in Deutschland seit 2010 gekürt.

