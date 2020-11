Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegen ein generelles Verbot von Böllern und Feuerwerk in der Corona-Pandemie ausgesprochen.

Die Leute hätten doch Frust ohne Ende, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der Deutschen Presse-Agentur. Alles werde verboten, nirgends könne man hin. Natürlich werde es kein Silvester geben mit riesigen Partys. Für einzelne Haushalte sehe er aber keinen Anlass für ein großes Verbot.



Einige Städte hatten schon vor Monaten Verbotszonen angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie fordern einige Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter nun ein generelles Böllerverbot an Silvester, wie die Bild-Zeitung berichtete. In den Niederlanden ist Feuerwerk zum Jahreswechsel bereits verboten worden. Das Kabinett verwies zur Begründung auf die hohe der Zahl zu erwartender Verletzungen, die die Kliniken in der Coronakrise zusätzlich belasten würden.

19.11.2020