Bundespräsident Steinmeier hat die Kinos als unverzichtbaren Bestandteil der Kultur gewürdigt.

Durch die Beschränkungen der Corona-Krise sei klargeworden, wie sehr eine lebendige Kinolandschaft gebraucht werde, sagte Steinmeier in Berlin. Er äußerte sich nach einem Treffen mit dem Regisseur Andreas Dresen und dem Vorsitzenden der "Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater", Bräuer. Beide warnten, die Existenz der Kinobranche sei in ihrer bisherigen Form gefährdet.



Mitte März mussten alle Kinos in Deutschland schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Inzwischen dürfen sie vielerorts unter Beachtung von Hygieneregeln wieder öffnen.