Der Verband der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg will keine Parteispenden mehr leisten.

Der Südwestmetall-Vorsitzende Porth sagte der Deutschen Presse-Agentur, das sei nicht mehr zu vermitteln, da sich die Mitgliedsunternehmen wegen der Corona-Krise in einer schwierigen Situation befänden. In den vergangenen Jahren war der Metallarbeitgeber-Verband einer der bundesweit größten Parteispender. Das meiste Geld floss an die CDU in Baden-Württemberg. Für dieses Jahr erhalten CDU, Grüne, FDP und SPD zusammen noch 265.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.