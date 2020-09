Der Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztip, Hermann-Josef Tenhagen, hat die Corona-Überbrückungshilfen für Soloselbstständige kritisiert.

Im Gegensatz zur Soforthilfe würden diese von den Betroffenen nicht abgerufen, sagte er im Deutschlandfunk: "25 Milliarden hat die Bundesregierung dafür bereitgestellt. Davon ist eine Milliarde abgerufen worden. Und wir sind jetzt am Ende des Zeitraums." Da sei einiges schiefgelaufen, so Tenhagen. Er bemängelte zum einen, dass die Überbrückungshilfe nur für Betriebskosten gezahlt werde. Soloselbstständige wie Künstler bräuchten aber derzeit Hilfe zum Lebensunterhalt. Zum anderen beklagte er, dass nur Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter die Hilfen beantragen dürften.



Ähnliche Kritik äußerte auch Gunter Haake vom Referat Selbstständige bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Soloselbstständige seien keine Kleinunternehmen und müssten anders behandelt werden: "Wir merken, die Leute brauchen tatsächlich was zum Lebensunterhalt. Das ist da nicht drin." Und wer die Hilfe in Anspruch nehmen wolle, müsse erst einmal einen Steuerberater finden. Die Anträge seien sehr aufwändig, darum wollten Steuerberater die Soloselbstständigen nicht als Kunden, erläuterte Haake. Damit sei die Überbrückungshilfe in ihrer derzeitigen Form völlig nutzlos.



