Der UNO-Sonderberichterstatter für Nordkorea, Ojea Quintana, hat sich besorgt über die humanitäre Lage in dem Land geäußert.

Die Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung würden durch die Corona-Krise weiter verschärft, heißt es in einer in Genf verbreiteten Erklärung. Laut Berichten seien bereits Menschen verhungert und viele Familien müssten die Nahrungsaufnahme drastisch einschränken. - Der Sonderberichterstatter forderte eine Aussetzung der internationalen Sanktionen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wegen des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms verhängt hat.



Laut dem Welternährungsprogramm der UNO sind zehn Millionen Nordkoreaner auf humanitäre Hilfe angewiesen, das entspricht etwa 40 Prozent der Bevölkerung. Weitere Millionen Kinder, Frauen und Männer hätten keinen Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Über die Verbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 in Nordkorea liegen keine verlässlichen Zahlen vor.