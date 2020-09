In vielen Medien wurde heute berichtet, der Berliner Virologe Drosten habe vorgeschlagen, die Corona-Quarantäne von 14 auf fünf Tage zu verkürzen. Drosten selbst weist das zurück. Aber was hat er wirklich gemeint?

Wichtig ist zunächst, dass es dem Charité-Virologen nicht um die gegenwärtige Situation geht. Drostens Ideen sind also keine Kritik an den gegenwärtigen Maßnahmen, das betont er ausdrücklich. Sein Vorschlag ist für eine mögliche "zweite Welle" gedacht, eine Phase also, in der die Gesundheitsämter bei der Verfolgung der Infektionsfälle nicht mehr hinterherkommen, was von manchen ja für den Herbst und Winter befürchtet wird. Seine Frage ist, wie man dann, trotz steigender Infektionszahlen, einen neuen Lockdown verhindern könnte.

Auf der Suche nach dem Quell-Cluster

Dafür empfielt er, den Blick stärker in die Vergangenheit zu richten, sobald eine Infektion festgestellt wird. Derzeit fragen die Gesundheitsbehörden einen Infizierten vor allem nach seinen Kontakten der letzten zwei Tage: Dabei geht es darum, herauszufinden, wen dieser Infizierte angesteckt haben könnte. Diese Personen werden dann möglichst alle angerufen. Zusätzlich, so Drosten, sollte man aber besonderes Augenmerk darauf richten, wo sich die Person selbst angesteckt hat. War sie also vor etwa sieben Tagen in einer Cluster-Situation, also mit einer Gruppe von anderen Menschen zusammen? Dies können Kegelabende, private Feiern oder eine geschäftliche Besprechung in größerer Runde sein.



Falls ein solches Ereignis festgestellt wird, sollte nach Drostens Ansicht dieses "Quellcluster" sofort komplett isoliert werden. In einem Gastbeitrag der Zeitung "Die Zeit" erklärt Drosten: "Durch die Fokussierung auf die Infektionsquelle wird der neu diagnostizierte Patient nämlich zum Anzeiger eines unerkannten Quellclusters, das in der Zwischenzeit gewachsen ist. Die Mitglieder eines Quellclusters müssen sofort in Heimisolierung. Viele davon könnten hochinfektiös sein, ohne es zu wissen. Für Tests fehlt die Zeit. Politik, Arbeitgeber und Bürger müssen dies erklärt bekommen."



Um die negativen Auswirkungen einer solchen Maßnahme abzumildern, solle die Isolierung aber nur fünf Tage dauern, sagt er im Podcast des NDR: "Da ist es doch gut, wenn der Amtsarzt jetzt etwas entgegnen kann, was neu ist und was einen Ausweg bietet, nämlich wenn der Amtsarzt sagen kann: 'Lieber Herr Landrat, wir machen aber nur fünf Tage. Wir machen nicht 14 Tage, nur fünf Tage.'" Mit diesem Vorschlag gehe er "an die Schmerzgrenze der Epidemiologie", betont Drosten.



Im Grunde genommen werden die einzelnen Mitglieder des Quellclusters, also die Kegelrunde oder der Chor, so behandelt, als seien sie alle ansteckend, oder, wie Drosten in der "Zeit" schreibt: "Ich würde diese Mischung aus Quarantäne und Isolierung 'Abklingzeit' nennen, um die Begrifflichkeiten nicht zu verwässern. Am Ende dieser fünf Tage (und nicht vorher) testet man die Mitglieder des Clusters. Solch eine pauschale Regelung für Cluster ist zu verkraften und allemal besser als ein ungezielter Lockdown."

Isolierung und Quarantäne

Insbesondere die Begriffe Isolierung und Quarantäne werden mitunter ungenau verwendet. Bei der Isolierung geht es um eine Person, die erkrankt ist - die also beispielsweise mit Symptomen zum Arzt geht und positiv auf das Virus getestet wird. Quarantäne betrifft Kontaktpersonen, bei denen also keine Infektion nachgewiesen wurde, die aber in engem Kontakt zu einem infizierten Menschen waren.



Wenn eine Person positiv getestet wurde, wird sie isoliert, muss also zu Hause bleiben. Der Ehepartner dieser Person muss ebenfalls zu Hause bleiben, er kommt in Quarantäne. Im Ergebnis fühlt sich das für beide gleich an, ist aber im einen Fall Isolierung und im anderen Quarantäne. Derzeit dauert die Isolierung zehn Tage, für die Quarantäne empfiehlt das Robert Koch-Institut 14 Tage. Quarantäne gilt auch für Rückkehrer aus Ländern, die als Corona-Risikogebiete gelten. Derzeit wird diskutiert, die Quarantäne für diese Gruppe auf zehn Tage zu verkürzen.



Drosten spricht bewusst von einer "Abklingzeit", um zu betonen, dass er weder das eine noch das andere meint. Denn es geht ihm um Cluster, in denen mutmaßlich die Infektion grassiert. "Ich führe den Begriff 'Abklingzeit' ein, weil in dieser Notfallsituation ein Quellcluster weitgehend unbestätigt isoliert wird und man einfach annimmt, dass die meisten Mitglieder infiziert sind", schreibt Drosten in einer Mail an die Deutsche Presse-Agentur.



Diese Mail vom Nachmittag hat der Mediziner offenbar verfasst, um die Fehlinterpretationen zurechtzurücken, die in vielen Medien und auch in Äußerungen von Politikern grassierten. In dem Text geht er auch noch auf weitere Fragen ein, die momentan diskutiert werden. So empfiehlt er zum Umgang mit nachgewiesenen Infektionen: "Ab dem Zeitpunkt der Diagnose geht der Patient noch fünf Tage in Heimisolierung. Dann erfolgt eine Testung und bei niedriger Viruslast eine Aufhebung der Isolierung."



Und in der Debatte innerhalb der EU, ob man die Quarantäne von derzeit 14 auf 10 Tage verkürzen solle, meint Drosten, dass er sich hier sogar sieben Tage vorstellen könne. Zwar werde man dann wohl einige infizierte Personen nicht erfassen, aber: "Wieviele verpasste Infektionen man zulassen will, ist eine politische Entscheidung. Denn man kann nicht jede Infektion verhindern und muss es aus epidemiologischen Gesichtspunkten auch nicht, wenn nur das Ziel ist, die exponentielle Ausbreitung zu unterbinden."

