Die Coronakrise bringt viele Jugendherbergen in Existenznot - vor allem weil keine Schulkassen mehr anreisen können.

Niedersachsen kündigt nun ein Sonderprogramm für Jugend- und Familieneinrichtungen an, die aufgrund der Corona-Einschränkungen in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. Das Land stellt hierfür 29,8 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Sozialministerium in Hannover bekanntgab. Unterstützt würden zum Beispiel Jugendherbergen und -bildungsstätten sowie Familienferieneinrichtungen. Die Bestandssicherung dieser Einrichtungen und ihres Angebotes sei von hoher gesellschaftlicher Bedeutung für die Entwicklung junger Menschen und ihrer Familien, hieß es.



Anfang der Woche hatte das Bundesfamilienministerium mitgeteilt, für 2021 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel zur Absicherung des ersten Halbjahrs können bis zum 28. März beantragt werden. 2020 wurden den Angaben zufolge rund 63 Millionen Euro abgerufen. Ministerin Giffey sagte, Jugendherbergen, Schullandheime, Familienferienstätten oder Jugendbildungsstätten seien wichtige Bestandteile der sozialen Infrastruktur und ein besonderer Schatz, den man bewahren müssen.



Vielen Jugendherbergen ging es schon vor der Coronakrise schlecht. In Bayern mussten zuletzt Einrichtungen in in Feuchtwangen und in Lohr am Main schließen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.