Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, hat sich gegen anhaltende Kritik der USA verwahrt.

Eine der größten Gefahren sei die Politisierung der Pandemie, sagte Tedros in Genf. Dies erschwere den Kampf gegen das Coronavirus und die von diesem ausgelöste Krankheit. Wörtlich sprach Tedros in diesem Zusammenhang von "Covid-19-Politisierungen, die "in Quarantäne geschickt werden" sollten. Zuvor hatten Zeitungen über ein Gespräch von US-Außenminister Pompeo mit britischen Parlamentariern berichtet. Teilnehmer der Runde hätten erklärt, Pompeo habe den WHO-Chef bezichtigt, von China "gekauft" worden zu sein. Dabei habe er sich auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse berufen. Tedros nannte die Vorwürfe absolut inakzeptabel.



Die USA haben der Weltgesundheitsorganisation bereits wiederholt vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus auf Geheiß Chinas heruntergespielt zu haben. Mit dieser Begründung hatte Präsident Trump zuletzt den Austritt der Vereinigten Staaten aus der WHO angekündigt.