An der Schlange im Supermarkt, beim Spaziergang im Park, am Telefon: Fast überall wird dieser Tage über das Coronavirus und die Einschränkungen im Alltag gesprochen. Die Maßnahmen werden von der Politik veranlasst – und sie selbst ist gleichzeitig ebenfalls von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Wie funktioniert parlamentarische Arbeit in Zeiten von Home Office und sozialer Distanz? Wie läuft die Koordination auf europäischer und internationaler Ebene?

Es diskutieren:

Stephan Detjen, Deutschlandradio Hauptstadtstudio

Bettina Klein, Deutschlandradio Korrespondentin in Brüssel

Marcus Pindur, Deutschlandradio Sicherheitsexpert

