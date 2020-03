Es wird einmal eine Zeit vor und eine Zeit nach Corona geben. Der Einschnitt, der die Epidemie bedeutet, ist so umfassend, so tief und so weltumspannend, dass man ihn schon jetzt als epochal bezeichnen muss. Wie gravierend am Ende die wirtschaftlichen Auswirkungen sein werden, wie hoch die Zahlen der Toten, wie einschneidend die Auswirkungen auf einzelne Biografien, Lebensgestaltungen und Gesellschaften, lässt sich noch gar nicht absehen. Aber es ist klar, dass sich Erinnerungen an diese Zeit tief in individuelle und kollektive Gedächtnisse einbrennen werden.

Seuche durchleben und durchleiden

Auch wie lange die Zeit mit Corona dauern wird, ist vollkommen offen. Die Vorfrühlingstage, an denen die Epidemie in Europa einschlägt, laden dazu ein, Ostern und die Osterferien als nahende Zäsur zu betrachten, nach der das Leben schon irgendwie in den Normalzustand zurückkehren wird. So aber wird nicht sein. In einer Entwicklung, die sich jeden Tag mit rasender Dynamik verändert, kann niemand vorhersagen, was in vier oder acht Wochen ist. Aber wer den Experten zuhört, weiß, dass sich – in welchem Maß auch immer - Herausforderungen, Bedrohungen und auch Einschränkungen des Lebens nicht auf eine kurze Zeit beschränken werden. Die Epidemiologen rechnen in Monats- und Jahresgrößen, bis eine hinreichende Immunisierung der Bevölkerung erreicht ist. Zu den Paradoxien der Seuchenbekämpfung gehört es, dass es darum geht, den Zeitraum, in dem die Krankheit die Menschen erfasst, möglichst lange hinzustrecken. Sie lässt sich nicht stoppen, sondern nur als Naturereignis durchleben und durchleiden.

Widerspruch zwischen Verhalten und Appellen der Fachleute

Weil aber gerade die erste Phase der Epidemie für die Verringerung tödlichen Leidens entscheiden ist, zählt im Augenblick, was sich jetzt in der Lebensgestaltung verändert. Die Politik hat das erkannt und reagiert mit Maßnahmen, die noch vor wenigen Wochen undenkbar schienen. Die politischen Instrumente, mit denen Bewegungsfreiheiten, Grundrechte, wirtschaftliche Tätigkeiten eingeschränkt werden, entstammen dem Arsenal des Katastrophenrechts und Ausnahmezustandes. Zugleich gibt es immer noch eine sichtbare Kluft zwischen der Dringlichkeit von Maßnahmen und Appellen einerseits und individuellem Verhalten andererseits. Am Wochenende konnte man landauf landab frühlingshafte Bilder bestaunen von Menschen, die in dichten Trauben in Cafés, Biergärten und Parks zusammenstanden. Noch ist längst nicht allen in Bewusstsein eingedrungen, was Kindern, Familien, jungen Leuten und Alten da abverlangt wird, wenn sie – ohne einen Endpunkt dieses neuen Lebens zu kennen – ihre Freunde, Eltern und Großeltern nicht mehr unmittelbar sehen sollen.

Keine Macht über Virus, aber über den Umgang mit der Krise

Der seuchenpolitische Imperativ der sozialen Distanzierung stellt die sozialen Normen einer Gesellschaft in schwer verständlicher Weise auf den Kopf, in der es als Wert menschlichen Verhaltens gilt, in Zeiten der Not zusammenzurücken. In welcher Weise Menschen, Gesellschaften und die Welt wieder zusammenfinden, wenn die Kontaktsperren, Grenzschließungen und Quarantäneregelungen einmal wieder aufgehoben sind, liegt in ihren, in unseren eigenen Händen. Wir können am Ende klüger oder verhärtet, solidarischer oder egozentrisch, nationaler oder europäischer und globaler denkend daraus hervorgehen. In der Corona-Zeit ist die Menschheit mit Grenzen ihrer Macht konfrontiert. Aber wie die Zeit nach Corona aussieht, liegt schon jetzt in unserer Hand.

