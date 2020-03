Der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Feld, hält eine hohe Neuverschuldung des Bundes wegen der Corona-Krise für gerechtfertigt.

Wenn der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt nun von 60 Prozent auf 80 oder 90 Prozent steige, sei damit nicht die finanzpolitische Solidität infrage gestellt, sagte Feld der "Welt am Sonntag". Selbst einen Anstieg der Staatsverschuldung von aktuell zwei auf drei Billionen Euro könne Deutschland verkraften, meinte der Wirtschaftsweise.



Um die Wirtschaft zu unterstützen und Kleinunternehmen mit Soforthilfen unter die Arme zu greifen, will die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt von rund 150 Milliarden Euro beschließen. Feld betonte, es sei absolut richtig, dass die Regierung die Klausel für Notsituationen nutze und die Schuldenbremse außer Kraft setze.