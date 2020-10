Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke hat die gerichtliche Aufhebung des Beherbergungsverbotes in seinem Bundesland als falsches Signal bezeichnet.

Deutschland stehe am Beginn eines exponentiellen Wachstums, betonte Woidke im ARD-Fernsehen. Brandenburg habe diese Regelung bereits im Juni eingeführt. Das Beherbergungsverbot sei nach einer Ministerpräsidentenkonferenz im Mai beschlossen worden, in einer Zeit der allgemeinen Lockerungen. Dies sei vorsorglich geschehen, um Risiken einer Ansteckung ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen unter 100.000 Menschen binnen sieben Tagen zu vermeiden. Es sei bedauerlich, wenn jetzt so diskutiert werde, als wäre das erst vor drei Tagen eingeführt worden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Ende vergangene Woche zwei Eilanträgen eines Hotels und einer Vermieterin von Ferienwohnungen gegen das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten stattgegeben.



Unterdessen wurde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Eilantrag zum Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein vorgelegt. Wann das Gericht darüber entscheiden werde, sei noch offen, sagte ein Sprecher des Gerichts dem Deutschlandfunk. Ein weiterer Eilantrag gegen die Reisebeschränkung, der am Freitag eingegangen war, sei inzwischen zurückgezogen worden. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein hatte das in Schleswig-Holstein geltende Beherbergungsverbot am 15. Oktober bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.