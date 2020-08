Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist im zweiten Quartal um eine halbe Million gesunken.

Wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mitteilte, fiel sie im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36 Prozent auf 893.000. Weil zugleich die Arbeitslosigkeit zunahm, kam auf drei Arbeitslose nur noch eine offene Stelle. Am stärksten war der Einbruch in der Industrie.



Ein Grund dafür ist, dass viele Firmen in der Coronakrise Kurzarbeit angemeldet haben. Währenddessen gilt für sie ein Einstellungsstopp. Im Mai waren 6,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit - so viele wie noch nie in der Bundesrepublik.