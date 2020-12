Coronaleugner und Impfgegner Kampagne gegen Ignoranz Von Frank Capellan

Ein Impfgegner bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am 9.05.2020 in Stuttgart (dpa/Sebastian Gollnow)

Es sei erschreckend, dass nur die Hälfte aller Deutschen derzeit bereit ist, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Impf-Kampagne sei dringend geboten, kommentiert Frank Capellan. Sollten Sonderrechte für Geimpfte das letzte Mittel der Wahl werden, sei das ein Armutszeugnis für Deutschland.

Die Wut sitzt tief beim Professor aus dem Ethikrat. Wolfram Henn hat einen Brandbrief geschrieben. Darin rechnet er gnadenlos mit Impfmuffeln und Coronaleugnern ab: Lasst Euch impfen oder verzichtet freiwillig auf eine Beatmung, wenn es Euch erwischt!

Die Bild-Zeitung hat seine Anklageschrift heute veröffentlich: "Wer partout das Impfen verweigern will, der soll bitteschön ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: Ich will nicht geimpft werden, ich will den Schutz vor Krankheit anderen überlassen." Das fordert der Humangenetiker aus dem Saarland. Ja und wer krank werde, der solle sein Intensivbett und die Beatmungsmaske anderen überlassen.

Zwei Drittel der Deutschen für Herdenimmunität benötigt

Markige Worte, die einen wahren Kern treffen. Es ist erschreckend, dass nur die Hälfte aller Deutschen derzeit bereit ist, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, es ist kaum zu ertragen, dass angesichts immer noch steigender Todes- und Infektionszahlen weiter Corona-Leugner auf die Straße gehen.

Für eine sogenannte Herdenimmunität, mit der wir die Pandemie hinter uns lassen könnten, müssten nach Ansicht der Virologen mindestens zwei Drittel der Deutschen geschützt sein. Kein Wunder, dass sich die Vorsitzende des Ethikrates der Bundesregierung schnell eine umfassende Impfkampagne wünscht. Alena Buyx hofft auf Prominente, auf betagte Schauspieler etwa, die Werbung für das Impfen machen.

Fragen und Sorgen sind verständlich

"Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam", die Älteren erinnern sich noch daran, wie unter diesem Motto in den 60er und 70er Jahren für die Polio-Impfung getrommelt wurde. Eine ähnliche Kampagne ist wohl auch bei Covid-19 dringend geboten. Dass es Fragen gibt, dass es Sorgen vor Nebenwirkungen gibt, ist verständlich, umso drängender ist Aufklärung – so umfassend wie möglich.

Die einen beklagen, dass Briten, Amerikaner oder Kanadier bereits impfen und Europa noch etwas prüft, die anderen warnen, es gehe alles doch viel zu schnell. Wissenschaftler und Politiker müssen uns davon überzeugen, dass bei der Entwicklung des Impfstoffes trotz allen Tempos nichts zu Lasten der Sicherheit gegangen ist.

Sonderrechte für Geimpfte wären das letzte Mittel der Wahl

"Fragen wir die, die etwas davon verstehen, und nicht diejenigen, die Panik verbreiten", warnt Professor Henn. Und wer Angst vor dem ganz neuartigen RNA-Impfstoff hat, für den werden sehr bald auch konventionelle Vakzine zur Verfügung stehen, die millionenfach schon erprobt sind. AstraZeneca etwa setzt auf diese Stoffe. Nachdem das Unternehmen Moderna heute in den USA eine Zulassung erhalten hat und weitere Anbieter in den Startlöchern stehen, wächst die Hoffnung, dass es am Ende schneller gehen wird als von vielen zunächst erwartet und genügend Impfstoff für alle da sein wird.

Sollten sich im Laufe des Frühjahrs und Sommers aber immer noch nicht Menschen in ausreichender Zahl für das Impfen entscheiden, wären Sonderrechte für Geimpfte das letzte Mittel der Wahl. Es wäre allerdings ein Armutszeugnis, wenn es in Deutschland so weit kommen müsste, dass beim Einstieg ins Flugzeug oder beim Besuch von Theater oder Kino der Impfpass vorgelegt werden müsste.

Lockdowns dürften über Monate hinweg europäischer Alltag sein

Bis dahin ist es ohnehin noch ein weiter Weg. Über Monate hinweg dürften Lockdowns in Europa zum Alltag gehören. Mehr Abstimmung auf europäischer Ebene dürfte dringend notwendig sein. Wenn die einen schließen, die Nachbarn öffnen, führt das nach Ansicht von Epidemiologen zu Pingpong-Effekten, das zeigen Erfahrung aus den vergangenen Wochen.

Und wer immer noch nicht glaubt, dass Corona mehr als eine Grippe-Welle ist, sollte sich anschauen, was in den Kliniken los ist. Auch in Deutschland schlagen immer mehr Häuser Alarm, weil sie die Covid-Patienten nicht mehr versorgen können. Impfgegnern, Corona-Leugnern und Querdenkern wäre ein Besuch bei denen zu empfehlen, die um ihr Leben gekämpft haben, bei Menschen, die Angehörige verloren haben, bei Eltern, die um ihre an Covid gestorbenen Kinder trauen. Die haben nämlich bei all der Ignoranz gegenüber Fakten noch viel mehr Wut im Bauch als Professor Henn aus dem Deutschen Ethikrat.

