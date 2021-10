Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" gilt nach einem Beschluss des Bundestages noch bis zum 25. November. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will sie dann auslaufen zu lassen. Nach diesem Datum würde die rechtliche Grundlage für viele der Coronabeschränkungen wegfallen.

Spahn plädierte am 20.10.2021 jedoch dafür, auch nach dem erwarteten Ende der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" bestimmte Corona-Maßnahmen auf Landesebene weiter anordnen zu können. Für den November rechnen viele Experten mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen und in der Folge auch mit mehr Krankenhauseinweisungen und letztlich auch Todesfällen.

Wie ist die aktuelle Coronalage in Deutschland?

Das Robert Koch-Institut verzeichnet bereits einen langsamen Anstieg der Infektionszahlen. Mitte Oktober lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei rund 75 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern - etwa doppelt so hoch wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Im Moment schlägt sich das aber noch kaum auf die Krankenhäuser durch: Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt. Auf den Intensivstationen werden rund 1.450 COVID-19 Patienten behandelt - zum Ende des vergangenen Jahres waren es über 5.700.

Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Alle gehen davon aus, dass sich das Coronavirus im Winter deutlich schneller verbreiten wird, weil es kälter wird und sich immer mehr in Innenräumen abspielt. Aktuell sind besonders Grundschulkinder betroffen, aber wenn man auf die Trends guckt, dann ist der Anstieg der Zahlen bei den Erwachsenen und dort insbesondere bei den über 80-Jährigen am größten. In dieser Gruppe wird es dann im Winter vermutlich häufiger die schweren Verläufe geben.

Wäre ein Ende der epidemische Lage zu verantworten?

Da gehen die Meinungen auseinander. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber zum Beispiel auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft verweisen auf die in Deutschland inzwischen hohe Impfquote. Da gibt es zwar Unsicherheiten wegen unvollständiger Meldungen, aber aus der repräsentativen COVIMO-Umfrage kann man entnehmen, dass bei den über 60-Jährigen schon fast 90 Prozent und bei den Zwölf- bis 59-Jährigen fast 75 Prozent geimpft sind. Hier gibt es allerdings regional noch große Unterschiede. Sachsen etwa hinkt deutlich hinterher. Aber im Schnitt sind das Impfquoten, bei denen auch das Robert Koch-Institut davon ausgeht, dass sich eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden lässt, wenn weiter Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandhalten und Masketragen beachtet werden.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fürchtet hingegen ein falsches Signal: Die Menschen könnten annehmen, mit dem Vorstoß komme das weitgehende Ende aller Corona-Maßnahmen. Ähnliche Kritik kommt auch von Intensiv- und Notfallmedizinern sowie Patientenschützern.

Auch Professor Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, mahnte im Dlf (20.10.2021) zur Vorsicht. Die Situation sei im Moment sicherlich nummerisch nicht dramatisch, aber man müsse abwarten, in welche Richtung sich das Infektionsgeschehen bewege. Letztendlich sei die Impfquote nicht so hoch, dass man jetzt völlig beruhigt in den Winter gehen könnten. Auch wegen der mangelnden Informationsübertragung in Deutschland seien die Zahlen nicht so verlässlich, dass man darauf eine Strategie aufbauen könnte.

Käme mit dem Ende der epidemischen Lage die vierte Welle?

Das kommt darauf an. Die vierte Welle kommt - aber welchen Schaden sie anrichtet, hängt von dem Verhalten der Menschen und den Regelungen ab. Es gibt nach wie vor viele Menschen, die nicht geimpft sind, zum Teil nicht geimpft werden können. Und die wären ungeschützt, wenn im November alle Regelungen aufgehoben würden. Aber das muss so nicht kommen.

Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wurde ja eingeführt, damit die Regierungen im Bund und in den Ländern auf die Situation reagieren können und bindende Verordnungen erlassen können. Das war notwendig, weil einerseits das Risiko hoch war - es gab ja noch keine Impfung - und weil die Lage andererseits unübersichtlich war und sich schnell veränderte. Inzwischen gibt es die Impfungen und es gibt Erfahrungen im Umgang mit Infektionswellen. Von daher sollte der Ausnahmezustand auslaufen und wieder die eigentlich zuständige Institution übernehmen, die Parlamente.

Was sollen nach dem 25. November für Regeln gelten?

Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert dafür, auch nach dem erwarteten Ende der sogenannten "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" bestimmte Corona-Maßnahmen auf Landesebene weiter anordnen zu können. In einem Brief des Ministers an die Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP skizziert Spahn nun Möglichkeiten für länderweite Regelungen.

Wie mehrere Medien berichten, gibt es in dem Schreiben zwei Wege, wie dies rechtlich umgesetzt werden könnte: Zum einen könnte das Infektionsschutzgesetz so geändert werden, dass Schutzmaßnahmen künftig nicht mehr an das Bestehen einer bundesweiten epidemischen Lage geknüpft wären. Damit hätten die Landesregierungen freie Hand, ihre Corona-Verordnungen wie bisher regelmäßig fortzuschreiben. Alternativ könnten die Länder über ihre Landesparlamente die weitere Anwendbarkeit der Maßnahmen feststellen lassen.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in dem Papier "Sicher durch Herbst und Winter 2.0" konkrete Vorschläge für weitere Coronaregelungen erarbeitet. Zum Beispiel sollten weiter Masken im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel getragen werden und 2G- oder 3G-Regelungen in Innenräumen, beziehungsweise bei Großveranstaltungen gelten, zumindest bis in das Frühjahr hinein. Dass das sinnvoll wäre, da sind sich die meisten Politiker einig.

Viele Bundesländer, auf die nach Ende des Notlage-Beschlusses dann besondere Verantwortung zukäme, setzen sich für einen geordneten Übergang ein. Der Fokus richtet sich nun darauf, wie sich die drei möglichen künftigen Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP in der Frage positionieren.

Außerordentlich wichtig sei es, zu vermeiden, dass in der Bundesrepublik ein länderabhängiger Flickenteppich entstehe, sagte Professor Kroemer von der Berliner Charité. "Sie hätten enorme Schwierigkeiten, in den Krankenhäusern zu argumentieren, in Berlin bestimmte Maßnahmen einzuhalten, wenn wenige Kilometer weiter in Brandenburg anders verfahren werden würde." Der Bundestag sollte die Entscheidung auf jeden Fall mit Blick auf die dann aktuelle Situation treffen – wie sich die Pandemie in Deutschland entwickele.

Quellen: Vokart Wildermuth, Paul Vorreiter, Bundesgesundheitsministerium, og