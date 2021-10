Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am 18. Oktober 2021 verkündet, dass er die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" auslaufen lassen will. Aktuell gilt sie nach einem Beschluss des Bundestages noch bis zum 25. November. Nach diesem Datum würde die rechtliche Grundlage für viele der Coronabeschränkungen wegfallen. Für den November rechnen viele Experten aber mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen und in der Folge auch der Krankenhauseinweisungen und letztlich der Todesfälle.

Wie ist die aktuelle Coronalage in Deutschland?

Das Robert Koch-Institut verzeichnet bereits einen langsamen Anstieg der Infektionszahlen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 75,1 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern - etwa doppelt so hoch wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Im Moment schlägt sich das aber noch kaum auf die Krankenhäuser durch: Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt. Auf den Intensivstationen werden rund 1.450 COVID-19 Patienten behandelt - zum Ende des vergangenen Jahres waren es über 5.700.

Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Alle gehen davon aus, dass sich das Coronavirus im Winter deutlich schneller verbreiten wird, weil es kälter wird und sich immer mehr in Innenräumen abspielt. Aktuell sind besonders Grundschulkinder betroffen, aber wenn man auf die Trends guckt, dann ist der Anstieg der Zahlen bei den Erwachsenen und dort insbesondere bei den über 80-Jährigen am größten. In dieser Gruppe wird es dann im Winter vermutlich häufiger die schweren Verläufe geben.

Ist ein Ende der epidemische Lage zu verantworten?

Da gehen die Meinungen auseinander. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber zum Beispiel auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft verweisen auf die in Deutschland inzwischen hohe Impfquote. Da gibt es zwar Unsicherheiten wegen unvollständiger Meldungen, aber aus der repräsentativen COVIMO-Umfrage kann man entnehmen, dass bei den über 60-Jährigen schon fast 90 Prozent und bei den 12- bis 59-Jährigen fast 75 Prozent geimpft sind.

Hier gibt es allerdings regional noch große Unterschiede. Sachsen etwa hinkt deutlich hinterher. Aber im Schnitt sind das Impfquoten, bei denen auch das Robert Koch-Institut davon ausgeht, dass sich eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden lässt, wenn weiter Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandhalten und Masketragen beachtet werden.

Kommt mit dem Ende der epidemischen Lage die vierte Welle?

Das kommt darauf an. Die vierte Welle kommt - aber welchen Schaden sie anrichtet, hängt von dem Verhalten der Menschen und den Regelungen ab. Es gibt nach wie vor viele Menschen, die nicht geimpft sind, zum Teil nicht geimpft werden können. Und die wären ungeschützt, wenn im November alle Regelungen aufgehoben würden. Aber das muss so nicht kommen.

Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wurde ja eingeführt, damit die Regierungen im Bund und in den Ländern auf die Situation reagieren können und bindende Verordnungen erlassen können. Das war notwendig, weil einerseits das Risiko hoch war - es gab ja noch keine Impfung - und weil die Lage andererseits unübersichtlich war und sich schnell veränderte. Inzwischen gibt es die Impfungen und es gibt Erfahrungen im Umgang mit Infektionswellen. Von daher sollte der Ausnahmezustand auslaufen und wieder die eigentlich zuständige Institution übernehmen, die Parlamente.

Was gelten dann für Regeln?

Das Bundesgesundheitsministerium hat in dem Papier "Sicher durch Herbst und Winter 2.0" Vorschläge erarbeitet. Zum Beispiel sollten weiter Masken im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel getragen werden und 2G- oder 3G-Regelungen in Innenräumen, beziehungsweise bei Großveranstaltungen gelten, zumindest bis in das Frühjahr hinein. Das das sinnvoll wäre, da sind sich die meisten Politiker einig. Jetzt kommt es darauf an, es tatsächlich auch in den Parlamenten umzusetzen. Entweder könnte der Bundestag beschließen, dass Maßnahmen im §28 des Infektionsschutzgesetztes weiter laufen zu lassen, oder die Länderparlamente könnte das entsprechend in ihrem Bereich verabschieden. Die Vorbereitungen sollten aber rasch beginnen, damit die Beschlüsse rechtzeitig zum 25. November gefasst sind.

